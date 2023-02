Ventenne salva la fidanzata rinchiusa in casa e picchiata dal padre: “Non voleva che stessimo insieme”



Medhi, 23enne originario del Bagladesh, ha salvato la sua ragazza, coetanea e connazionale, rinchiusa in casa dal padre a Stresa. L’uomo non accettava la relazione tra i due e voleva che la figlia si sposasse in Bangladesh. L’intervento dei carabinieri, allertati da Medhi, ha messo fine al sequestro della giovane.

