Violentata a 9 anni da amico di famiglia, condannati i genitori: “Non ci eravamo accorti di nulla”



Per gli inquirenti non solo gli abusi raccontati dalla minore erano veri ma venivano consumati tra le mura domestiche nel Vicentino mentre i genitori erano in casa. Tutti e tre gli imputati si proclamano innocenti e annunciano ricorso in Appello.

