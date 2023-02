Zelensky stasera a Sanremo 2023: “La cultura non può stare fuori dalla politica in tempo di guerra”



Oggi in occasione della finale del Festival di Sanremo 2023 sarà letto sul palco del Teatro Ariston il messaggio scritto dal presidente dell’Ucraina Zelensky, nei giorni scorsi al centro delle polemiche. In sala ci sarà anche Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia: “Spero che il testo sarà ascoltato da tutti gli italiani”.

Continua a leggere



Oggi in occasione della finale del Festival di Sanremo 2023 sarà letto sul palco del Teatro Ariston il messaggio scritto dal presidente dell’Ucraina Zelensky, nei giorni scorsi al centro delle polemiche. In sala ci sarà anche Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia: “Spero che il testo sarà ascoltato da tutti gli italiani”.

Continua a leggere

Continua a leggere