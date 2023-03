6 al SuperEnalotto, come riscuotere la vincita avvenuta online e cos’è la tassa sulla Fortuna



Il fortunato giocatore che ieri ha centrato il 6 al Superenalotto, per la prima volta con una giocata online, dovrà seguire una procedura ben precisa per ritirare il Jackpot da 78,3 milioni di euro. Ma circa 14,6 milioni torneranno nelle casse dello Stato per effetto della “tassa sulla fortuna”.

