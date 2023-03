Accoltella la moglie in casa e scappa, 50enne arrestato dopo 24 ore di fuga a Verona



Il cinquantenne è stato rinvenuto in buone condizioni fisiche dopo aver trascorso la notte nelle campagne del Veronese in pigiama e scalzo. Intanto le condizioni della moglie colpita al torace da un fendente sembrano in lieve miglioramento.

