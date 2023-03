Allarme siccità, stop al cambio acqua in piscina fino a settembre: agriturismi in rivolta in Toscana



Uno dei gestori degli acquedotti della regione ha posto lo stop al cambio di acqua potabile delle piscine delle strutture ricettive delle province di Siena e Grosseto per combattere la siccità. Come sottolineano dalla Cia Agricoltori, in pratica l’acqua con cui si riempirà la piscina a fine maggio, dovrà restare la stessa fino ad ottobre.

