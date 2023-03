Amanda Knox, l’epifania e il pensiero del suicidio in carcere a Perugia: “Immaginavo come farlo”



Sulle colonne di The Free Press, Amanda Knox si racconta in un lungo articolo in cui parla del periodo trascorso in carcere in Italia con l’accusa di aver ucciso Meredith Kercher: “Quando sono stata condannata per omicidio a 26 anni di carcere ho avuto la mia prima epifania. Non sapevo come dovesse essere un’epifania ma era fredda”.

