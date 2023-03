Auto si inabissa nel canale, scomparsi conducente e poliziotto eroe che tenta di salvarlo



Sono in corso le ricerche di due uomini nelle acque del fiume Adige: si tratta di un pensionato di 70 anni, Stefano Buoso, finito con la sua auto in un canale ad Anguillara Veneta, e di un poliziotto della squadra anti-crimine di Padova, il 48enne Domenico Zorzino, tuffatosi in acqua per salvarlo.

