Barista pestato da 4 ragazzi, era intervenuto per difendere la moglie dagli insulti sessisti del branco



Un uomo di 27 anni, titolare di un bar in centro a Settimo Torinese, è stato picchiato da un gruppo di ragazzi per aver difeso la moglie. Il branco aveva iniziato a insultare la donna prima di scagliarsi contro l’esercente che è finito in ospedale.

Continua a leggere



Un uomo di 27 anni, titolare di un bar in centro a Settimo Torinese, è stato picchiato da un gruppo di ragazzi per aver difeso la moglie. Il branco aveva iniziato a insultare la donna prima di scagliarsi contro l’esercente che è finito in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere