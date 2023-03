Beve detersivo in videochiamata con gli amici: ragazzo ricoverato in gravissime condizioni



Un 21enne è ricoverato in ospedale e versa in gravissime condizioni per un gesto che sembra essere un tentativo di suicidio ma su cui la polizia sta indagando: il giovane ha bevuto detersivo in una videochiamata con gli amici.

Continua a leggere



Un 21enne è ricoverato in ospedale e versa in gravissime condizioni per un gesto che sembra essere un tentativo di suicidio ma su cui la polizia sta indagando: il giovane ha bevuto detersivo in una videochiamata con gli amici.

Continua a leggere

Continua a leggere