Bimbo di 3 anni esce di casa da solo di notte mentre i genitori dormono: salvato dai carabinieri



A Carovigno, in provincia di Brindisi, un bimbo di 3 anni, scalzo e in pigiama, è uscito di casa nel cuore della notte mentre i genitori dormivano. Notato per strada da un autotrasportatore, è stato salvato dai carabinieri che lo hanno infine riaffidato alla madre.

Continua a leggere



A Carovigno, in provincia di Brindisi, un bimbo di 3 anni, scalzo e in pigiama, è uscito di casa nel cuore della notte mentre i genitori dormivano. Notato per strada da un autotrasportatore, è stato salvato dai carabinieri che lo hanno infine riaffidato alla madre.

Continua a leggere

Continua a leggere