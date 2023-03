Bologna, scoppia bombola durante rifornimento al distributore: ci sono feriti



Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti in periferia di Bologna, via Alberelli, per lo scoppio di una bombola in una auto. Uno dei feriti in gravi condizioni.

