Bolzano, colloqui genitori-prof solo in tedesco. L’assessore: “Così non si scarica tutto sulla scuola”



Ancora polemiche investono le scuole tedesche in Alto Adige. Se il genitore non parla tedesco, si legge nella circolare, “può portare una persona di supporto o chiedere un mediatore linguistico in segreteria”

Continua a leggere



Ancora polemiche investono le scuole tedesche in Alto Adige. Se il genitore non parla tedesco, si legge nella circolare, “può portare una persona di supporto o chiedere un mediatore linguistico in segreteria”

Continua a leggere

Continua a leggere