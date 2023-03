Cadavere scoperto in casa accanto a ventilatore acceso: era morto da 10 mesi, interrogato il figlio



Macabra scoperta a Corigliano d’Otranto, in Salento: il cadavere di un uomo di 84 anni è stato trovato dai carabinieri in avanzato stato di scheletrizzazione, avvolto da una coperta e accanto ad un ventilatore acceso. Il figlio 60enne portato in caserma: si ipotizza abbia nascosto la morte del padre per incassarne la pensione.

