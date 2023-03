Chiara morta per colpa di una buca, sentenza dopo 2 anni mai depositata: rischio prescrizione



Dopo un anno e 11 mesi non sono state ancora depositate le motivazioni della sentenza (previsto originariamente in 90 giorni) che ha condannato, per omicidio colposo, due funzionari comunali di Agrigento per la morta della 23enne in un incidente con il suo scooter. I reati rischiano così di finire in prescrizione. I familiari: “Pronti ad incatenarci”

