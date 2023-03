Chiede passaporto per il figlio non ancora nato con dati falsi: “Temo di perdere le ferie in Messico”



Una mamma aveva prenotato l’appuntamento per il passaporto per il suo bimbo non ancora nato usando dati fittizi per paura di non riuscire a partire per le ferie estive in Messico.

Continua a leggere



Una mamma aveva prenotato l’appuntamento per il passaporto per il suo bimbo non ancora nato usando dati fittizi per paura di non riuscire a partire per le ferie estive in Messico.

Continua a leggere

Continua a leggere