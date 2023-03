Cibo scaduto, finto parmigiano e pasta e patate senza patate: irregolare una mensa scolastica su tre



Una mensa scolastica su tre in Italia ha evidenziato irregolarità in una campagna di controlli eseguita dai Carabinieri del Nas. A Potenza un bagno veniva usato come deposito di stoviglie e utensili da cucina.

