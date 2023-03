Corriere trascinato dai vigili, agenti si difendono: “Inveiva e minacciava, denunciati anche passanti”



La relazione degli agenti della polizia municipale di Taranto per il caso del corriere trascinato in strada dopo la multa in divieto di sosta: “Inveiva e minacciava, intervento giusto”

