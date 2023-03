Cosa non torna nella comunicazione del Vaticano sulle condizioni di Papa Francesco



In un primo momento il Vaticano ha dichiarato che il Papa si era recato in ospedale per “controlli precedentemente programmati”, cosa evidentemente non vera. Il pontefice aveva per oggi, e per i prossimi giorni, un’agenda fitta di appuntamenti.

