Costringe la figlia a sposare il cugino e minaccia di morte tutta la famiglia: padre violento a processo

Un uomo è finito a processo per maltrattamenti, violenza sessuale e costrizione di matrimonio, per aver costretto la figlia a sposare un cugino in Pakistan e per aver minacciato e vessato figlie e moglie, spesso costringendola a rapporti sessuali.

