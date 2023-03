Covid, indagati gli ex Ministri Speranza, Lorenzin e Grillo: “Non aggiornarono il piano pandemico”



Gli ex Ministri della Salute Roberto Speranza, Beatrice Lorenzin e Giulia Grillo sono indagati A Roma per omissione in atti d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione del Covid. Indagato anche l’ex numero due dell’OMS Ranieri Guerra.

