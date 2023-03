Covid, Pregliasco a Fanpage: “La pandemia si sta esaurendo, ma il virus resterà con noi”



L’intervista di Fanpage.it a Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus: “Il Covid che comincerà a mescolarsi agli altri virus che fanno da corollario all’influenza e l’Oms dichiarerà la fine della pandemia. I morti si potevano evitare? Difficile dirlo, avevamo paura e non avevamo conoscenze”.

