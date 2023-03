Crotone, i morti sono 67. L’ultima è una bambina. Oggi la camera ardente: “Forse si potevano salvare”



Apre oggi al Palasport di Crotone la camera ardente per i migranti morti nel naufragio a Steccato di Cutro, in Calabria. Il bilancio delle vittime sale a 67, recuperato il cadavere di una bambina. Il procuratore capo Capoccia: “Nessuno ha mai dichiarato un evento Sar per questo barcone e quindi non è mai partita un’operazione di ricerca e soccorso. Mi fa rabbia”.

