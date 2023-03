Doglioni (Ingv) sul ponte sullo Stretto: “Deve resistere al più forte terremoto che possa mai avvenire”



L’intervista di Fanpage.it a Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, sul ponte sullo Stretto di Messina dopo l’approvazione da parte del Cdm del decreto per la costruzione: “È una zona notoriamente soggetta a terremoti tra i più forti che possono avvenire in Italia. Bene il ponte, ma deve essere realizzato in maniera tale da resistere alle sollecitazioni del più forte sisma che possa mai verificarsi”.

