Dopo 26 anni di carcere torna in libertà Gaspare Spatuzza che svelò depistaggi sulle stragi di mafia



Torna in libertà Gaspare Spatuzza, l’uomo condannato per le stragi di mafia e più di 40 omicidi che nel 2008 ha iniziato a collaborare con la giustizia svelando i depistaggi sui processi per le stragi di mafia.

