Entra nella pizzeria di famiglia e si sente male: Saverio muore a 23 anni, disposta l’autopsia



Lutto a Triggiano per la morte di Saverio Loiacono: il 23enne è entrato nella pizzeria di famiglia per prendere una pizza di tornare a casa e si è accasciato improvvisamente. Disposta l’autopsia per capire le cause del decesso.

