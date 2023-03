FABRIZIO BOSSO, un quartetto “meraviglia” a incantare la Sicilia

In Sicilia, sono tre gli appuntamenti con FABRIZIO BOSSO Quartet in We Wonder. Il 12 aprile al Teatro Ambasciatori di Catania, il 13 aprile al Pirandello di Agrigento e il 14 aprile al Savio di Palermo. Una “meraviglia” artistica di indiscutibile pregio, che vede l’organizzazione di Eventi Olimpo.

Sul palco FABRIZIO BOSSO alla tromba, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al basso e al contrabbasso, Nicola Angelucci alla batteria. Sono i protagonisti assoluti di un omaggio al genio inarrivabile di Stevie Wonder. L’energia vitale che caratterizza quello stile inconfondibile e la forza espressiva delle sue più celebri ballad. La tecnica e il lirismo della performance di FABRIZIO BOSSO, unitamente alla cura degli arrangiamenti e alla personalità musicale di ciascun musicista del quartetto. Sono tutti elementi che rendono unico e irripetibile questo concerto.

Il repertorio prevede alcune delle canzoni più significative dell’artista statunitense. Si attinge a un repertorio molto ampio che abbraccia un periodo che va dalla fine degli anni Sessanta fino all’ultima pubblicazione del 2004. Another star, Isn’t she lovely, My cherie amour, ma anche Sir Duke e Moon blue sono solo alcuni dei brani interpretati dal vivo. A quelli si aggiunge l’immancabile Overjoyed. Pubblicato come singolo su tutte le piattaforme digitali, ha anticipato il nuovo album We Wonder uscito lo scorso ottobre per Warner Music.

Non è stata questa una scelta a caso, perché quel pezzo parla anche di sogni che si realizzano. È infatti un FABRIZIO BOSSO “felicissimo” ad interpretare la musica di Stevie Wonder, suo idolo sin da quando ha cominciato a suonare le prime note. Oggi apprezzato a livello internazionale, il trombettista torinese rinnova, con questo nuovo progetto, quella scelta fatta poco più che adolescente: diventare musicista.

FABRIZIO BOSSO Quartet in Sicilia con tre imperdibili date organizzate da Eventi Olimpo. Il 12 aprile al Teatro Ambasciatori di Catania, biglietti in vendita su TicketOne (https://bit.ly/3RmfCgA). Il 13 aprile al Teatro Pirandello di Agrigento, biglietti in vendita su Anyticket (https://bit.ly/3kWTFZk). Il 14 aprile al Teatro Savio di Palermo, biglietti in vendita su TicketOne (https://bit.ly/3HMDMxC). L’acquisto è inoltre possibile presso il botteghino dei teatri. Inizio spettacoli ore 21.30.

Per info e prenotazioni

Eventi Olimpo

https://eventiolimpo.it/ / info@eventiolimpo.it

+39 335 457082

