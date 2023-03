“Fai diventare nulla altri uomini”, le lettere a Messina Denaro di “Diletta”, la donna che aiutava il boss



Per gli inquirenti, la donna della lettera a Messina Denaro è Lorena Lanceri, arrestata oggi insieme al marito Emanuele Bonafede per favoreggiamento della latitanza del boss. Per il Gip, “nessun dubbio sulla centralità del ruolo della donna per assicurare al latitante il più ampio conforto emotivo e relazionale, oltre a quello logistico e assistenziale”. Al boss scriveva: “Sei un grande anche se tu non fossi MMD”.

