Farmaco per diabetici usato per perdere peso, allarme Aifa: “Ora mancano le scorte per i malati”



“L’aumento della domanda di Ozempic ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023” spiegano dall’Agenzia. Per L’Aifa si è arrivati a questa situazione a causa di una tardiva consapevolezza della situazione di esaurimento delle scorte dovuto a un uso off-label per perdere peso.

