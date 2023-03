I pizzini di Messina Denaro a Rosalia per gestire gli affari: “Parmigiano deve darti 40mila euro”



Dalle indagini che hanno portato all’arresto di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo, emerge come la donna gestisse le casse e gli affari della famiglia. In uno dei pizzini la richiesta a tale “Parmigiano”: “Spiegagli come ti deve dare questi 4omila euro. Digli che non può dire di no perché c’è una situazione di bisogno”.

