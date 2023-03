Il caso di Valeria Pandolfo, dalla morte sospetta accanto al fidanzato alla richiesta di archiviazione



Valeria Pandolfo era una donna di 40 anni di Siracusa morta in circostanze ancora da chiarire nel maggio del 2020 a Prata Sannita, in provincia di Caserta. La donna, affetta da problemi psichici, si era trasferita da poco in Campania per stare con il fidanzato Marcus, di 47 anni.

Continua a leggere



Valeria Pandolfo era una donna di 40 anni di Siracusa morta in circostanze ancora da chiarire nel maggio del 2020 a Prata Sannita, in provincia di Caserta. La donna, affetta da problemi psichici, si era trasferita da poco in Campania per stare con il fidanzato Marcus, di 47 anni.

Continua a leggere

Continua a leggere