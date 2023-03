Il ghiacciaio della Marmolada è del Trentino, Tar chiude la disputa territoriale e boccia il Veneto



La contesa tra le due regioni andava avanti dalla metà degli anni ’70 quando il comune di Canazei presentò un ricorso per rettificare i confini allora esistenti. Per ilTar il ghiacciaio ricade pienamente in area trentina.

