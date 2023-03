Il legale del fidanzato di Saman: “Sarà parte civile nel processo, vuole salvare le ragazze come lei”



Il fidanzato di Saman Abbas ha deciso di costituirsi parte civile nel processo per la morte della 18enne. Ad assisterlo, l’avvocato Claudio Falleti che rivela a Fanpage.it: “Vuole creare una fondazione in una memoria per salvare e assistere le ragazze come lei”.

