Il padre di Saman Abbas sarà processato in Italia con i parenti: “Vuole esserci”



Ricomincia oggi il processo per l’omicidio di Saman Abbas davanti alla Corte d’Assise di Reggio Emilia. Il procedimento per il padre Shabbar, detenuto in Pakistan, è stato riunito al processo per gli altri quattro imputati. L’avvocato Simone Servillo che difende i genitori della vittima dice che Shabbar vorrebbe partecipare al processo.

