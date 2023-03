Il papà di Mattia, morto nell’alluvione delle Marche: “Stesso dolore di chi ha perso i figli a Cutro”



La festa del papà per Tiziano Luconi, che lo scorso settembre ha perso il figlio Mattia, morto a 8 anni nell’alluvione delle Marche: “Questo giorno lo dedico a tutti papà soli come me. A chi ha perso un figlio in guerra o per una malattia, o, come a Cutro, per cercare la salvezza in altre terre”.

