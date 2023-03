“In hotel in Trentino volevano farci cambiare tavolo perché sono disabile”: la denuncia di Tommaso



La denuncia di Tommaso, 24 anni, affetto da sindrome di Norrie, che non gli permette di vedere: “In vacanza in Trentino con la mia famiglia i gestori dell’hotel volavano farci pranzare in una saletta isolata perché degli ospiti erano infastiditi dalla mia presenza. Mi sono sentito trattato come un cane”.

