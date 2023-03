“In Italia si lavora e basta, vi raccontiamo la felicità di vivere alle Canarie”



Ramon Sessa, 37 anni, e Lucia Filippo, 34 anni, hanno deciso di lasciare l’Italia per andare a vivere alle Canarie. Sono passati più di quattro anni e sull’isola di Gran Canaria, dove è nata la loro figlia, hanno trovato un lavoro e ora sognano di comprare casa. “Fosse per me resterei qui – racconta Ramon a Fanpage.it – basta uno stipendio per vivere bene, qui ho imparato che nella vita non contano i soldi ma altro”.

Continua a leggere



Ramon Sessa, 37 anni, e Lucia Filippo, 34 anni, hanno deciso di lasciare l’Italia per andare a vivere alle Canarie. Sono passati più di quattro anni e sull’isola di Gran Canaria, dove è nata la loro figlia, hanno trovato un lavoro e ora sognano di comprare casa. “Fosse per me resterei qui – racconta Ramon a Fanpage.it – basta uno stipendio per vivere bene, qui ho imparato che nella vita non contano i soldi ma altro”.

Continua a leggere

Continua a leggere