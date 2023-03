La criminalità cinese nel mercato della droga italiano: smantellato primo cartello nel nord-est



L’inchiesta, per la prima volta ha individuato una organizzazione criminale cinese nel nord-est che aveva creato un hub per la produzione e lo smercio di droga, destinata anche ai mercati esteri, in particolare Mdma e marijuana.

