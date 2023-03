La fidanzata di Luca, morto nell’incendio a Firenze: “Dovevamo andare a sciare, non mi ha più risposto”



Il dolore della fidanzata di Luca Faggi, il 25enne morto insieme alla zia Francesca nell’incendio scoppiato ieri in un appartamento a Sesto Fiorentino, forse innescato da una termocoperta in salotto: “Avevamo appuntamento per andare a sciare, ma non mi ha mai risposto”.

