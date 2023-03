La mamma di Livio, suicida per colpa dei bulli: “Ascoltate i vostri figli, istituzioni non fanno nulla”



Roberta Mazzi è la mamma di Livio Cinelli, perseguitato fino ad essere spinto all’atto estremo ormai 11 anni fa nel Veronese: “Famiglie, scuola e istituzioni oggi non hanno dialogo. Ascoltate i vostri figli per non ritrovarli poi vittime o persecutori”.

Continua a leggere



Roberta Mazzi è la mamma di Livio Cinelli, perseguitato fino ad essere spinto all’atto estremo ormai 11 anni fa nel Veronese: “Famiglie, scuola e istituzioni oggi non hanno dialogo. Ascoltate i vostri figli per non ritrovarli poi vittime o persecutori”.

Continua a leggere

Continua a leggere