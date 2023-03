La rabbia di Messina Denaro verso la figlia Lorenza in un pizzino: “È degenerata nell’intimo”



In uno dei pizzini trovati in possesso della sorella Rosalia, arrestata oggi a Palermo, Matteo Messina Denaro esprime rabbia nei confronti della figlia Lorenza Alagna: “Solo lei è degenerata nell’intimo, le altre di cui so sono tutte cresciute onestamente”.

