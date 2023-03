La sorella di Matteo Messina Denaro fa scena muta davanti al Gip. L’avvocato: “L’ho trovata bene”



Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss Matteo arrestata venerdì scorso a Castelvetrano per associazione mafiosa, si è avvalsa della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio davanti al Gip Montalto. L’avvocato: “L’ho trovata in buone condizioni considerando la situazione”.

