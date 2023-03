L’ambulanza arriva in ritardo: donna muore d’infarto. “Mia mamma poteva essere salvata”



Una donna di 79 anni è morta a Pisa in conseguenza di un infarto ma “se l’ambulanza non fosse arrivata in ritardo mi madre si poteva salvare”. È la denuncia della figlia, Nika Bassi. “I sanitari hanno impiegato 19 minuti per arrivare. Qui senza soccorsi di notte”.

Continua a leggere



Una donna di 79 anni è morta a Pisa in conseguenza di un infarto ma “se l’ambulanza non fosse arrivata in ritardo mi madre si poteva salvare”. È la denuncia della figlia, Nika Bassi. “I sanitari hanno impiegato 19 minuti per arrivare. Qui senza soccorsi di notte”.

Continua a leggere

Continua a leggere