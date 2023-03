Le lenti speciali sono esaurite e ora Sophia rischia la vista, l’appello: “Aiutate mia figlia”



A 13 mesi la piccola Sophia soffre di cataratta congenita e le lenti a contatto speciali che acquistava dall’America non sono più commercializzate in Europa. Ora la piccola rischia di non vedere più. L’appello della mamma: “Non lasciateci soli“.

