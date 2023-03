Lidl richiama salametto per presenza di Salmonella: riportarlo al punto vendita per il rimborso



Il richiamo del Salametto è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per sospetta presenza di Salmonella spp nel prodotto dopo che l’agente batterico è stato rilevato in analisi su un campione di carne.

