Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 27 marzo: le regioni a rischio



Il bollettino della Protezione civile per il maltempo: allerta meteo gialla domani, lunedì 27 marzo, su Abruzzo, Basilicata, Campania Calabria per rischio temporali, a cui si aggiungo anche Puglia e Molise per quanto riguarda il rischio idrogeologico.

