Matteo Messina Denaro lascia il carcere per l’ospedale per accertamenti: struttura blindata



Matteo Messina Denaro è stato trasferito ieri dal carcere dell’Aquila all’ospedale San Salvatore per accertamenti e per essere sottoposto a una tac: struttura off limits e completamente blindata.

Continua a leggere



Matteo Messina Denaro è stato trasferito ieri dal carcere dell’Aquila all’ospedale San Salvatore per accertamenti e per essere sottoposto a una tac: struttura off limits e completamente blindata.

Continua a leggere

Continua a leggere