Matteo Prodi, travolto e ucciso in bici: “Grandi ha tagliato la curva e non ha dato la precedenza”



Secondo le conclusioni cui è arrivato il Gup del tribunale di Bologna Sandro Pecorella, Matteo Prodi, pronipote di Romano, fu ucciso e travolto mentre era in bici dal professor Roberto Grandi, condannato in primo grado per omicidio stradale, ma da parte sua non vi fu alcun concorso di colpa: “L’automobilista non diede la precedenza. L’impatto avrebbe potuto non verificarsi”.

