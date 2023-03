Mazzette nelle pratiche e soldi contati in bagno, funzionari della Motorizzazione incastrati a Palermo



Una vera e propria bufera giudiziaria per la Motorizzazione di Palermo con 8 dipendenti arrestati insieme a 13 titolari di agenzie auto. Probabilmente pensavano che in bagno non vi fossero telecamere ed è lì che la polizia li ha registrati mentre contavano continuamente i proventi delle mazzette.

