Mendicante vince al Gratta e vinci, parte dei soldi alla Caritas: “Non dimentico il loro aiuto”



Tiziano Pellonara, 63 anni, nel 2020 ha vinto 300mila euro. I soldi, inizialmente sequestrati, ora sono entrati in suo possesso e l’ormai ex mendicante ha deciso di donare parte di quel bottino a chi in passato non ha esitato ad aiutarlo.

Continua a leggere



Tiziano Pellonara, 63 anni, nel 2020 ha vinto 300mila euro. I soldi, inizialmente sequestrati, ora sono entrati in suo possesso e l’ormai ex mendicante ha deciso di donare parte di quel bottino a chi in passato non ha esitato ad aiutarlo.

Continua a leggere

Continua a leggere